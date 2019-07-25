Крымские депутаты Госдумы демонстрируют низкий коэффициент полезного действия

Депутаты Госдумы России от Крыма и Севастополя демонстрируют низкие коэффициенты полезного действия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», «Депутат.клуб» представил очередной интегральный рейтинг качества работы народного избранника в Госдуме РФ VII созыва, составленный по итогам работы с января по июль 2019 года. Ведущие эксперты: политологи Дмитрий Гусев и Алексей Мартынов.

«Голосуя за депутата, мы рассчитываем, что наш избранник будет достойно и ответственно работать в Государственной Думе, – отмечают авторы исследования. Но как узнать, действительно ли депутат делает всё, чтобы оправдать надежды избирателей?

Этот рейтинг не зависит от партийной принадлежности, только от реального качества работы парламентария.

КПД вычисляется на основании четырех базовых параметров.

Первый – это народный рейтинг. Составляется на основании народного голосования на сайте «Депутат.клуб». Вы можете проголосовать за любое количество депутатов, а также отозвать свой голос, если, по вашему мнению, кто-то стал работать хуже. Народный рейтинг показывает, сколько активных сторонников имеет депутат, а если рейтинг падает – для парламентария это повод задуматься, что он делает не так (максимальная оценка, выставленная в июле 2019 года, составляет 22,51 – здесь и далее в скобках примечание «НД»).

Второй – рейтинг активности. Составляется на основании данных аппарата Государственной Думы. Сколько законопроектов внес депутат за отчетный период, сколько раз выступил на заседаниях, в каком количестве рабочих мероприятий принял участие. Чем активнее парламентарий исполняет свои непосредственные обязанности, тем выше его позиция в этом рейтинге (максимальная оценка – 37,78).

Третий – медиа-рейтинг. Составляется на основании мониторинга средств массовой информации и социальных сетей. Умение качественно организовать работу со СМИ, пабликами в соцсетях и ведущими блогерами крайне важны для депутата. Учитываются только позитивные и нейтральные публикации (максимальная оценка – 51,74).

Четвертый – экспертный рейтинг. Составляется на основании оценок работы депутата ведущими региональными и федеральными экспертами – политологами, учеными, руководителями СМИ, представителями исполнительной власти (максимальная оценка – 29,9).

После того, как определены места депутатов в каждом из четырех базовых рейтингов, вычисляется КПД – насколько хорошо парламентарий исполняет свои непосредственные обязанности и умеет ли он выстраивать отношения с избирателями, журналистами и экспертами (максимальная оценка – 84,49).

КПД помогает не только избирателям оценить своих избранников, но и самим депутатам скорректировать собственную работу. Возможно, парламентарий очень активно работает в Госдуме, но не способен донести эту информацию до избирателей и журналистов. Возможно, кто-то регулярно общается с журналистами, но избиратели или эксперты невысоко оценивают реальную работу депутата в регионе».

Итак, по итогам работы в январе – июле 2019 года никто из крымских депутатов в ТОП-50 не вошел.

Наиболее высокий результат зафиксирован у Натальи Поклонской: 79 место из 440 (активность – 1,96, индекс народного голосования (ИНГ) – 3,96, оценка экспертов – 13). Это на на 24 позиции ниже, чем в предыдущем рейтинге. Отдельное внимание эксперты уделили медийности экс-прокурора Крыма. «Исследование показывает, что не всегда медийность положительно влияет на общий результат работы депутатов», – подчеркивают авторы рейтинга, отмечая, что хайп Поклонской не является депутатским, то есть упоминания о ней в прессе связаны, в основном, не с деятельностью в Госдуме, да в целом индекс цитируемости невысок – 15,62.

Следующий крымский депутат – представитель Севастополя Дмитрий Белик обнаруживается на 90-м месте. Активность у него выше, чем у Поклонской – 8,31, но индекс цитируемости ниже – 8,05. КПД – 33,05.

Сразу за ним – на 91-м месте – идет Руслан Бальбек. У него отмечена самая низкая активность из всех крымчан – 1,12, зато самая высокая оценка экспертов – 14,9. КПД – 32,87.

Наиболее активен среди представителей полуострова Михаил Шеремет – 8,85, но с общим КПД 29,31 он занимает 117 место.

Остальные крымские депутаты проявляются только в нижней половине рейтинга: Андрей Козенко на 245 месте (КПД – 22,97), Светлана Савченко на 288 месте (КПД – 21,26), Константин Бахарев самой низкой среди крымчан депутатской активностью (1,76) и индексом цитируемости (0,89) показал КПД 19,44 и занял 349 место, Павел Шперов, демонстрирующий наиболее низкие оценки экспертов (11,1) и индекс народного голосования (3,42) расположился на 390 строчке из 440 (КПД – 17,96).

Москва, Игорь Юров

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