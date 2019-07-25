Такое происходит только в Севастополе: избирательную комиссию обвинили в фальсификациях

В Севастополе отказали в регистрации кандидатом в городское Законодательное Собрание города председателю общественной организации «Наш Севастополь» Ольге Дроновой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общественницу-самовыдвиженку «завернули» по классической схеме, забраковав более 10% собранных подписей. Дронова заявила о фальсификациях со стороны избирательной комиссии.

«22 июня 2019 года я представила в ТИК Гагаринского района Севастополя документы о выдвижении меня кандидатом в депутаты Законодательного Собрания второго созыва по одномандатному избирательному округу №3 в порядке самовыдвижения, – рассказывает Дронова. – Перечень документов, необходимый для регистрации меня кандидатом, включая папки с подписными листами с необходимым максимумом подписей, требуемых по закону, 13 июля 2019 года был передан в полном объеме в указанную выше ТИК.

По результатам проверки моих документов и подписных листов 20 июля 2019 года в 18:00 ТИКом был составлен протокол проверки, согласно которому достоверными было признано 1 тысяча 169 подписей при необходимом минимуме 1166. Оснований для отказа в регистрации кандидатом не усматривалось, что и было указано в тексте выданного мне протокола проверки подписных листов от 20 июля 2019.

Однако уже 22 июля 2019 года в 18:00 на заседании теризбиркома по принятию решения о регистрации/нерегистрации меня кандидатом, председатель ТИК Копанов зачитал мне информацию о том, что 21 июля 2019 года, уже после вручения мне итогового протокола проверки подписных листов, членом городской избирательной комиссии с правом решающего голоса от ВОО «Боевое братство» Локшиной Ириной Геннадьевной была осуществлена не обусловленная ни одним нормативным актом выездная проверка, в результате которой гражданка Локшина выявила еще 32 недостоверных подписи.

Согласно части 21 статьи 49 Федерального закона от 22.02.2014 №20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» на основании протокола по проверке подписных листов окружная избирательная комиссия принимает решение о регистрации кандидата либо об отказе его регистрации. Протокол прилагается к решению комиссии. Внесение изменений в протокол проверки подписных листов после принятия решения не допускается.

В нарушение указанной нормы закона ТИК Гагаринского района решил признать недействительными подписи, выявленные Локшиной, и не брать во внимание протокол проверки подписей от 20 июля 2019 года. В результате мне отказано в регистрации».

Дронова отмечает: в итоговом протоколе, выданном ей 20 июля, число недействительных подписей составил 8,8% при 10% допустимых. После проверки Локшиной, при которой претендент на статус кандидата не присутствовала, в решении об отказе регистрации кандидатом процент забракованных подписей составляет уже 10,2%.

И тут начинается самое интересное. По словам Ольги Дроновой, госпожа Лошкина во время проверки обнаружила критичные помарки и исправления в 32 подписях, но на тех листах, что сама Дронова передавала в избирательную комиссию, таких исправлений не было:

«При визуальном ознакомлении с подписными листами в момент оглашения незаконного решения по моей регистрации мною были замечены в них исправления, сделанные штрихом, которых при передачи подписных листов в комиссию не было, о чем свидетельствуют сканированные копии в высоком разрешении, сделанные типографией при брошюровке папок с моими подписными листами.

У меня есть все основания утверждать, что данные исправления появились в моих подписных листах ПОСЛЕ передачи папок с подписями в ТИК Гагаринского района, – заявляет Дронова. – На мою просьбу сфотографировать данные листы со штрихом, ТИК Гагаринского района ответил, что не разрешает делать фото, так как в листах содержатся персональные данные. Я направила заявление в городскую избирательную комиссию Севастополя с требованием предоставить мне доступ к моим же подписным листам, чтобы доказать преступление, предположительно совершенное сотрудниками избирательной комиссии.

Мною направлены жалобы в городскую избирательную комиссию, председателю Центральной избирательной комиссии Элле Александровне Памфиловой, а также Полномочному представителю Президента в Южном федеральном округе Владимиру Васильевичу Устинову».

Севастополь, Илья Пелехов

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