Кто кому врет? Чиновники заявляют: талоны в крымских поликлиниках отменены, крымчане утверждают обратное

Жители Белогорского района Крыма констатируют катастрофичное состояние медицины в регионе. Вопрос обсуждался на выездном заседании Совета министров РК в Белогорске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», белогорцы жалуются, что в селах и поселках невозможно купить даже элементарные лекарства. Не хватает медикаментов и в районной больнице: при госпитализации пациентам приходится самим покупать базовые препараты, а расходных материалов нет даже в травматологии.

«Получил травму ноги, а травматолог не смог наложить шину – нет бинтов, – рассказал житель района. – В отделении одно кресло-каталка. «Скорая» в помощи отказала: у них тоже ничего нет, они только доставляют в больницу. Пришлось дважды на одной ноге прыгать из премного покоя в поликлинику, чтобы хоть кто-то помог».

Сломанное оборудование простаивает месяцами: женщина, больная раком, заявила, что еще 1 июня должна была пройти компьютерную томографию, но до сих пор услуги бесплатно не получила. «Аппарат ремонтируют, – заявил замминистра здравоохранения РК Николай Деркач. – А для таких больных у нас работает маршрутизация – направляем в другие больницы. Проблем нет».

«Как нет проблем?! – возмутилась крымчанка. – Вот я перед вами!»

Не увидел Деркач проблемы в очередях в поликлинике.

«Чтобы попасть к врачу, талон надо взять за неделю, а то за две. При это можно прийти за талоном и не взять: у них только 20 талонов положено в день», – зачитал глава РК Сергей Аксенов жалобу жителей района.

«У нас талоны с 2017 года отменены, – не моргнув глазом, заявил Деркач. – Сейчас только бумажечки выдают с напоминанием, какого числа , во сколько и в какой кабинет прийти. Люди, наверное, их с талонами путают. Талонов нет, ограничений на прием нет».

Тем не менее, его отправили разбираться в ситуации, вернувшись замминистра отчитался: «Таланов не обнаружено. Есть статистические талоны – для учета, но они на руки не выдаются. Маленькие бумажки – это напоминание… К врачу приходят без талонов, по живой очереди, – бодро частил чиновник. – Ограничений нет, ну, только, сколько врач сможет за смену принять…»

Глава Крыма почему-то не стал выяснять, сколько человек может врач принять за смену, и как быть с теми, кто пришел, очередь отсидел, а у врача смена закончилась, и он принять оставшихся не может. Объяснения Деркача его, в принципе, удовлетворили.

Зато у белогорцев они вызвали веселое удивление: «Оказывается в Белогорске у жителей проблемы с памятью)). Белогорская ЦРБ заботится о нас…» «На дверях к врачам есть надписи: прием только по талонам. Или мне показалось?!))»

«Белогорская ЦРБ, видимо, не знает об отмене талонов. Врачи без талонов принимать не хотят!!!» – пишут крымчане Аксенову в Facebook.

Белогорск, Лиана Макоба

Белогорск. Другие новости 26.07.19

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