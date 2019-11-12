Талонов, действительно, нет: жители Судака жалуются, что не могут попасть в местную поликлинику

Жители Судака жалуются, что не могут попасть в местную поликлинику к определенным специалистам: без талонов врачи не принимают, а талоны в регистратуре не дают.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», талоны на визит к врачу в Крыму официально отменили еще в 2017 году – об этом не менее официально заявлял замминистра здравоохранения Леонид Деркач минувшим летом. И даже когда крымчане завалили главу республики сообщениями, что это неправда – без талона к врачу не попасть, чиновник стоял на своем – прием идет по живой очереди, а так называемые талоны – это лишь напоминание для пациента, когда явиться к врачу, если записался заранее.

Однако жители Судака версию республиканского минздрава опровергают: в последние дни в соцсетях развернулась дискуссия, как попасть на прием, если нет талона.

«Подскажите, пожалуйста, как работает лор в поликлинике? И работает ли вообще? Талоны невозможно взять – даже с острой болью! Что, врачи работают только по платным услугам? Полный беспредел!» С этого сообщения началось обсуждение в одном из местных пабликов.

«С острой болью и без очереди? Да ладно! Это где в Судаке такая благотворительность? Я пару месяцев назад наблюдала, как наши врачи не принимали без талона диабетика – ему срочно нужен был рецепт на лекарства, без которого ему не жить. Ему отказывались написать рецепт без талона. А талон регистратура не даёт после обеда. В Судаке с острой болью можно только помирать тихо дома», – ответили автору поста.

Оказалось, что ситуация не столь критичная, как может показаться на первый взгляд: «К лору точно можно и без талона! Она всех принимает. Уже несколько раз ездила так с детьми. Талонов не было на этот день, но врач нас принимала без проблем. Некоторые врачи не хотят без талона принимать, но лор, к счастью, к их числу не относится! Так что не стесняйтесь, а просто зайдите к ней в кабинет. Она, действительно, очень приятная и вежливая».

Однако так везет не всем: «Попасть, действительно, невозможно! Сын три раза ходил – увы, никак».

Горожане поделились своим опытом попадания к лору: «Все работает нормально – или предварительная запись, или рано, часов с 6 утра, занимаешь очередь и попадаешь».

«Записывалась за 2 недели по предварительной записи».

При этом судакчане отмечают, что очередей у кабинета практически не бывает, и удивляются, почему регистратура отказывает в приеме людям с острой болью.

Ситуацию прокомментировала официальный представитель Министерства здравоохранения РК Екатерина Шевердина: «В ГБУЗ РК «Судакская городская больница» врач-ЛОР ежедневно осуществляет прием населения: понедельник, среда, пятница – с 8:00 до 14:36, вторник с 8:00 до 12:30 (для военкомата), пятница с 8:00 до 12:30. При острых и неотложных состояниях Вы можете обратиться в кабинет неотложной медицинской помощи».

О талонах не сказали ни слова, что не удивительно, ведь для министерства их не существует.

Впрочем, как и для больных судакчан: «Сходила в платную, сделала УЗИ: есть показания ложиться в стационар. Но направление может дать только участковый гинеколог. На телефоне предварительной записи талдычат, что бирок на запись уже нет и пока нет», – появилось в паблике новое сообщение.

Как оказалось, некоторые горожане умудряются записываться через сайт госуслуг. Но получается это не у всех.

«У меня не получилось записаться на госуслугах – записи на прием именно к гинекологу нет. В регистратуре не записывают, дали номер телефона для записи в очередь. По телефону не записывают, т. к. очередь на две недели вперед. Уже неделю не могу записаться. Сегодня по указанному телефону вообще не брали трубку. Как быть?» – спрашивает другая женщина.

«Я недавно узнавала в регистратуре: сказали, что очередь чуть ли не на полгода вперед к гинекологу. И запись только по телефону, но мест нет надолго».

Как оказалось, в случае с гинекологом попытка пройти без талона по живой очереди не срабатывает. Аналогичная ситуация с травматологом: «У меня муж с травмой как-то пробовал попасть по живой очереди к травматологу, – рассказала еще одна горожанка. – Ходил три дня и после этого сказал, что в следующий раз пойдёт в нашу поликлинику только под расстрелом».

Судак, Лиана Макоба

Судак. Другие новости 12.11.19

В Киеве предположили, когда состоится суд ООН «Украина против России». / СБУ открыла против Соловьёва два уголовных дела. / В Крым приехала крупная делегация иностранных журналистов. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»