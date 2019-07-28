В Киеве православные проигнорировали крестные ходы украинских раскольников

В Киеве в День Крещения Руси враждующие церкви украинских раскольников провели крестные ходы, на которые собралось в сотни раз меньше верующих, чем на прошедший днем ранее Крестный ход канонической Украинской православной церкви.

Как сообщал «Новый День», украинские власти ранее запретили канонической церкви проводить крестный ход в День крещения Руси, отдав приоритет еретическим ПЦУ и УПЦ КП.

На сегодняшний «альтернативный» крестный ход так называемой «Правосланой церкви Украины» (ПЦУ) митрополита Епифания пришли не более двух тысяч человек.

Экс-президент Украины Петр Порошенко, создавший «новую церковь» в надежде расколоть православие и выиграть выборы, опоздал на молебен на два часа.

В Киеве также прошел крестный ход УПЦ Киевского патриархата под руководством раскольника Филарета, который успел рассориться с ПЦУ. Мероприятие собрало около 400 человек.

Напомним, вчера каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата провела в Киеве крестный ход, на который собралось 300 тысяч верующих.

Об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.07.19

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