Крестный ход УПЦ МП собрал в Киеве 300 тысяч верующих

Каноническая Украинская православная церковь провела в Киеве крестный ход, на который собралось 300 тысяч верующих.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

Однако украинская Нацполиция поспешила занизить количество прихожан канонической УПЦ, назвав цифру в 100 тысяч.

Как известно, завтра состоится «альтернативный» крестный ход так называемой «Правосланой церкви Украины» (ПЦУ), созданной экс-президентом Петром Порошенко в сговоре с константинопольским патриархом Варфоломеем с целью раскола «пророссийской» УПЦ.

Отметим, что украинские власти ранее запретили канонической церкви проводить крестных ход в День крещения Руси, который будет отмечаться завтра, отдав приоритет еретической ПЦУ.

Как сообщал «Новый День», недавно православный приход села Морозовка Бориспольской епархии, обманом переведённый под начало так называемой «ПЦУ», вернулся в каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.07.19

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