Чтобы Украина не подсматривала: в Севастополе отказались от интернет-трансляции выборов

Выборы в Законодательное Собрание Севастополя нельзя будет наблюдать в Интернете. Об этом заявил председатель Севизбиркома Сергей Даниленко. Отказ от трансляции он объяснил заботой о безопасности сотрудников избирательных комиссии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», следить за ходом голосования смогут только кандидаты, их представители и доверенные лица. Для них в здании Законодательного собрания будут установлены несколько экранов, в Интернет картинку с камер видеонаблюдения передавать не планируют.

«Со стороны определенных служб соседнего с нами государства может осуществляться запись, а потом предъявлены претензии как к участникам избирательного процесса, так и к членам избирательных комиссий, которые, с точки зрения соседнего государства, осуществляют незаконную деятельность, – заявил Даниленко. – Мы таким образом хотим обезопасить членов УИК, которые целый день будут находиться перед камерами».

Есть и другие версии закрытия выборов, отмечают наблюдатели.

Севастополь, Служба информации РИА «Новый День»

Севастополь. Другие новости 29.07.19

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