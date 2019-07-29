В Крыму врачи и чиновники лишают ребенка шанса на выживание

Крымские врачи и чиновники лишают шестилетнего мальчика, впавшего в кому, шансов на выживание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 28 марта текущего года семья Горишних из Красноперекопска попала в аварию на недостроенной трассе «Таврида». Пострадал только 6-летний мальчик: несмотря на то, что ребенок находился в удерживающем кресле, он получил черепно-мозговую травму, за которой последовал отек головного мозга. Сначала его доставили в Белогорскую больницу, а оттуда перевезли в республиканскую больницу (РКБ) имени Титова в Симферополь.

Малыш 4 месяца находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

В Симферополе медики сделали мальчику трепанацию черепа, чтобы откачать жидкость. А 19 апреля в РКБ ему поставили диагноз – смерть мозга. Обычно с таким диагнозом дети живут не больше месяца, маленький Рома держится уже больше трех.

Тем не менее, московские специалисты ребенком заниматься отказались. Однако родители вышли на заведующего отделением нейрохирургии Детской областной клинической больницы Твери Леона Нганкама, прославившегося тем, что ставит на ноги даже безнадежных пациентов. При этом Нганкам принимает детей со всей России, делая операции бесплатно в рамках ОМС.

В июле отец маленького крымчанина отвез снимки и анализы в Тверь. Доктор Нганкам усомнился в смерти мозга Ромы и сказал, что возьмется за мальчика. Он назначил курс лечения, чтобы сделать ребенка транспортабельным. После чего малыша нужно будет доставить в Тверь.

И вот для родителей, получивших надежду, начался настоящий кошмар: медики в Симферополе отказываются выполнять назначения тверского врача. Родители готовы сами оплатить препараты, но врачи стоят на своем, заявляя, что шансов у ребенка все равно нет.

В минувшую пятницу мать мальчика обратилась в Министерство здравоохранения Крыма с просьбой организовать видеомост между Тверской больницей, чтобы провести курс лечения, назначенный тверским медиком.

Но ей отказали, сославшись на то, что РК сотрудничает только с федеральными клиниками, а Нганкам работает в областной. Более того, чиновники заявили, что ни одна санавиция не возьмется за транспортировку ребенка, так как он в тяжелом состоянии.

«Но ведь Леон Патрикович назначил лечение, чтобы стабилизировать состояние Ромы, а его не хотят внедрять», – негодует мать малыша.

Напомним, отряд санавиации после долго перерыва появился в Крыму в сентябре 2017 года. Чиновники республиканского правительства тогда с гордостью заявляли, что оборудование, установленное на борту, позволяет оказывать помощь новорожденным или при сложных родах, черепно-мозговых травмах и сердечнососудистых заболеваниях. Но теперь оказывается, что санавиция – это дорого, и рассчитывать на нее не стоит.

Но что мешает провести видеоконференцию с Тверью, чтобы обсудить ситуацию с признанным нейрохирургом, раз крымские медики сами не могут ничего сделать, – на этот вопрос не отвечают ни в РКБ, ни в министерстве.

Заявление известного врача, что у мальчика есть шанс, на чиновников крымского Минздрава вообще не произвело никакого впечатления. «Установлен диагноз: смерть мозга. Диагноз подтвержден», – цитируют «Примечания» заместителя министра здравоохранения Крыма Николая Деркача.

Напомним, в прошлую пятницу тот же Деркач, вопреки многочисленным свидетельствам жителей Белогорского района, на голубом глазу утверждал, что никаких талонов в крымских поликлиниках нет. И глава Крыма Сергей Аксенов предпочел поверить ему, а не крымчанам.

Возможно, поверит и в этот раз: объявить мертвым ребенка, у которого есть шанс выжить, гораздо проще и дешевле, чем заморачиваться с видеосвязью, лечением и транспортировкой.

А, между тем, в Крыму уже был случай, когда местные медики поставили ребенку несколько безнадежных диагнозов, в том числе и «атрофия головного мозга», а в Твери его спасли. Правда, из-за упущенного медиками времени, этот ребенок не сможет ходить, но мозг у него функционирует нормально: мальчик может говорить и учиться.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.07.19

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