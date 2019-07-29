В Донбассе ищут следы разворованного американского вооружения

В передовых частях и на складах украинской армии, задействованной в зоне «ООС» (бывшая АТО), проводится тотальная проверка наличия поставленного ранее американского оружия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», поводом послужили доклады о многочисленных фактах воровства и перепродажи вооружений и боеприпасов военнослужащими ВСУ.

Возглавляет проверяющую группу представитель военного атташе при посольстве США в Киеве.

Хищения выявлены в 14, 30, 54 отдельных механизированных бригадах и 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ.

«По результатам визита в зону «ООС» делегации аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США военно-политическим руководством США будет принято решение о целесообразности дальнейших поставок вооружения на Украину», – заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, комментируя данные разведки.

«В результате только одной проверки в 130-м отдельном разведывательном батальоне выявлено отсутствие четырех тепловизионных прицелов Archer TSA 975-640, трех тепловизионных бинокуляров Archer TGX 8/75640, 27 приборов ночного видения AN/PVS-14, полученных в рамках технической помощи США. По факту хищения данного имущества комиссией генерального штаба ВСУ проводится разбирательство», – приводит слова Осадчего «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.07.19

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