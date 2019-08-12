Всё разворовали: НАТО останавливает поставки оружия Украине

Переговоры Украины с НАТО о дальнейших поставках оружия оказались сорваны.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в военном руководстве ЛДНР.

Причина в том, что украинские военнослужащие разворовали и распродали значительную часть поставленных Западом вооружений.

«Очередной этап переговоров зашел в тупик. Представители НАТО сообщают, что Альянс в настоящее время не готов поставлять военное имущество, как летальное, так и не летальное, в Украину по причине отсутствия гарантий его сохранности.

В результате работы комплексной комиссии НАТО, проведенной в период с 16 по 27 мая 2019 года в соединениях и воинских частях ВФУ выявлена недостача больше 300 технических изделий... Из них, двести тридцать приборов ночного видения AN/PVS-14, двадцать девять биноклей AN/PVS-7 B/D и двадцать тепловизоров Thermal-Eye X320 (Термал-Ай) на сумму более миллиона долларов», – приводит «Комсомольская правда» доклад командования ДНР со ссылкой на данные разведки.

Напомним, в конце июля в передовых частях и на складах украинской армии, задействованной в зоне «ООС» (бывшая АТО), началась тотальная проверка наличия поставленного ранее американского оружия.

Поводом послужили доклады о многочисленных фактах воровства и перепродажи вооружений и боеприпасов военнослужащими ВСУ.

Возглавил проверяющую группу представитель военного атташе при посольстве США в Киеве.

Хищения выявлены в 14, 30, 54 отдельных механизированных бригадах и 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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