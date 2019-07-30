В Крыму собираются конфисковать все катера и «бананы», нелегально катающие туристов

Организаторы водных развлечений в Крыму рискуют остаться без «орудий производства»: рассматривается вопрос о конфискации нелегальных маломерных судов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в разгар туристического сезона на пляжах Крыма организована масса развлечений на воде для отдыхающих. Самые прибыльные из них – катание на катерах, надувных бананах, скутерах. При этом не менее половины организаторов подобного отдыха работают нелегально. Они не только не платят налоги, не гарантируют безопасность свои клиентам, но и нарушают пограничный режим, согласно которому владелец любого судна (и маломерные не исключение) обязан заранее уведомлять соответствующие службы о любом выходе в море.

С начала сезона только за нарушение пограничного режима составлено более 70 протоколов. И это ничтожно мало, так нарушения происходят повсеместно.

«Мы сегодня видим полный бардак. Все службы признаются в своем бессилии», – заявил глава Крыма Сергей Аксенов и сообщил: «Мы настаиваем на конфискации: заберем у всех, у кого нет документов, и на этом все закончится».

Кроме того, Крым уже обратился к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву с предложением увеличить административные штрафы для юрлиц, владеющих маломерными судами и оказывающих нелегальные услуги.

Плюс ко всему, поднят вопрос о возбуждении уголовных дел в отношении должностных лиц, призванных контролировать водный транспорт и сферу туристических услуг, но которые в упор не замечают нарушений.

В этом плане интересна ситуация в Судаке: по некоторым данным все водные аттракционы на городской набережной контролировал экс-мэр Владимир Серов, которого уже несколько месяцев – с момента возбуждения в отношении него уголовного дела – никто не может найти. При этом все «бананы» и катера на набережной работают без сбоев.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.07.19

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