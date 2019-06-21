В Крыму организатор аттракциона бросил в море 14 человек

В Алуште водитель гидроцикла бросил туристов в 800 метрах от берега.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в районе пляжа «Горизонт». Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам инспектировали акваторию, и заметили гидроцикл, транспортирующий «банан» с людьми. Увидев инспекторов, водитель отцепил гидроцикл от прицепа и скрылся. На «банане» в этот момент находились 14 человек, в том числе 8 детей.

Сотрудники ГИМС транспортировали отдыхающих на пляж «Горизонт» в Профессорском уголке Алушты.

По данным ГУ МЧС Крыма медицинская помощь никому из туристов не понадобилась.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.06.19

Вопреки санкциям: про пещеру «Таврида» напишет авторитетный научный американский журнал. / Мэр Харькова утвердил решение Горсовета вернуть проспекту имя Жукова. / Наследство Порошенко: часть Украины рискует остаться без электроэнергии. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»