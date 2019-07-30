В Севастополе отдыхающие «добили» раненного дельфина

Тяжелобольная азовка с проникающей травмой черепа выбросилась на Солдатский пляж в Севастополе. И попала в поле зрения отдыхающих, которые использовали ее как реквизит для селфи.

Как сообщили РИА «Новый День» в Центре изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное Море», как и большинство тяжелобольных животных, взрослая самка была истощена и плавала кругами в нескольких метрах от берега, и, к сожалению, выбрала не то место и не то время. Около 40 человек обступили животное, гладили его, некоторые делали селфи. При этом у азовки на голове была глубокая открытая рана, не заметить которую было невозможно.

«На первый взгляд могло показаться, что это «просто порез», о чем с уверенностью заявляли некоторые отдыхающие, ратовавшие за вывоз дельфина в море подальше от берега. Мы посоветовали работникам пляжа поддерживать животное в воде, либо, в самом крайнем случае (при невозможности контролировать поведение такого скопления людей), переместить его в емкость с водой, что ограничило бы зевак в действиях, – рассказали активисты «Безмятежного моря». – В это время два человека из нашей команды находились в пути на место, но животное прекратило подавать признаки жизни до их прибытия. Мы забрали тело на вскрытие, которое еще проводится, но уже сейчас можем отметить несколько поражающих воображение вещей:

«Простой порез» являлся проникающей травмой теменной части черепа: у животного пробита черепная коробка с сопутствующим размозжением головного мозга в зоне удара. Удивительнее (и ужаснее) всего то, что азовка жила с таким повреждением несколько дней. Об этом говорит некроз тканей и процессы заживления раны по ее краям.

Травма не была получена естественным путем или при попадании под гребной винт. Лопасти винтов судна имеют изогнутый профиль и оставляют несколько параллельных разрезов, а не один; круглое отверстие было сделано именно колюще-дробящим ударом. По всей области раны имеются гематомы, т.е. она однозначно была нанесена механически. Наиболее вероятным, на наш взгляд, является размозжение черепа сильным ударом багра или другого предмета; в нем имеется одно отверстие диаметром 2,6 см в самой широкой точке.

Мы не хотим указывать пальцем на возможных виновников такой мучительной гибели краснокнижного животного, да и прямых доказательств, увы, у нас нет. Однако вариантов, кто и зачем мог это сотворить, немного – достаточно лишь вспомнить, что китообразные путают и рвут дорогие рыбацкие снасти, а также «конкурируют» с рыбодобывающей отраслью. Вспоминается прошлогодняя история с находкой отрубленной головы афалины на участке берега, где каждые несколько дней выбрасывало животных, имеющих четкие физические признаки попадания в рыболовные сети. Именно Севастополь лидирует по количеству дельфинов, погибающих в сетях и изувеченных рыбаками.

Помимо повреждения, азовка страдала от серьезных внутренних заболеваний. Судить о том, вызваны ли они травмой, можно будет после тщательного изучения тела и гистологии, поскольку травма могла осложнить течение имеющихся заболеваний, привести к дистресс-синдрому, отёку и др. По завершению полного посмертного исследования мы расскажем о них отдельно».

Активисты «Безмятежного моря» считают, что причиной массовой гибели дельфинов у крымских берегов являются рыбаки и даже предлагают отказаться от рыбы, чтобы не провоцировать подобные случаи.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 30.07.19

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