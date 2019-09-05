В Крыму туристы не дают специалистам обследовать погибших дельфинов

В окрестностях Судака в течение недели выбросились на берег 6 дельфинов.

Как сообщили РИА «Новый День» в ЦИСРММ «Безмятежное Море» (Serene Sea), обследовать удалось лишь трех животных.

«В остальных случаях помешал человеческий фактор, – рассказывают зоозащитники. – Например, одно из тел, которое было максимально свежим и могло многое прояснить при проведении вскрытия (вероятно, даже послужить доказательной базой касательно причастности рыболовецких судов к гибели животного), было вытолкнуто отдыхающими в штормовое море, после чего, подхваченное волнами, «уплыло» в неизвестном направлении. Мы обыскали все бухты в этом районе, но тело не нашли.

Так из-за необдуманного вмешательства людей была утеряна важнейшая информация, которая в дальнейшем могла сыграть важную роль в защите этих же дельфинов. За годы работы мы столкнулись с разными видами восприятия этой проблемы у населения прибрежных городов. Многие люди испытывают тревогу при виде того, что происходит с их родным морем, всесторонне интересуются этой проблемой и путями ее решения.

Но чаще основной мотивацией сообщения в наш Центр о выбросе погибшего дельфина на берег является только желание избавиться от объекта, «отравляющего» отдых или портящего хороший вид на пляж, но не озабоченность самим фактом гибели краснокнижного животного и причин этого события. Иногда это может доходить до абсурда: например, в ситуации, когда на берег выбрасывается еще живое животное, своим присутствием «мешающее» людям, которые хорошо проводят время».

Зоозащитники отмечают: в последние дни от человеческого воздействия больше всего страдают афалины.

Судак, Лиана Макоба

Судак. Другие новости 05.09.19

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