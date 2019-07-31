В Симферополе начали вырубать крымскую сосну под застройку (ФОТО)

В симферопольском районе Марьино начались строительные работы: уже вырыт котлован.

«Ради этого было уничтожено множество крупных сосен, – комментирует происходящее крымский общественник Александр Талипов. – При этом чиновники администрации дают ответ, что всё законно…»

По словам чиновников указанный участок находится за границами земель лесного фонда, поэтому собственник вправе использовать его по своему усмотрению.

«То, что участки полностью были покрыты лесом и не могли быть представлены под ИЖС, никто не упоминает, – возмущается Талипов. – Для чего исключили крымскую сосну из Красной книги? Для того, чтобы уничтожать её безнаказанно для застройки».

«Там был красивый лес, особенно на склоне. И все, кто въезжал в город, им любовался», – вспоминают крымчане.

Как уже сообщал «Новый День», крымские власти инициировали исключение сосны крымской из списка краснокнижных растений еще в 2015 году. В конце 2018 года министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин их желание удовлетворил. Тогда крымские общественники высказывали опасения, что после этого сосну начнут массово вырубать на не поставленных на кадастровый учет лесных землях, которые отдадут под строительство.

Похоже, они были правы.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.07.19

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