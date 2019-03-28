Министр Кобылкин разрешил вырубать сосны Палласа в Крыму

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин подписал приказ об исключении сосны крымской (сосна Палласа) из списка краснокнижных растений Крыма. Об этом сообщил на своей странице в Facebook крымский общественник Александр Талипов.

«Крымское строительное лобби добилось своего, подписан приказ и передан в Крым об исключении сосны крымской из списка краснокнижных растений на территории республики Крым. Печально, сейчас начнутся массовые вырубки леса», – написал он, и прикрепил изображение соответствующего приказа за подписью Кобылкина.

Общественник также отметил, что крымские власти еще в 2015 году инициировали исключение сосны крымской из списка краснокнижных растений. «Ещё бывший вице-премьер Янаки начал поднимать вопрос об исключении крымской сосны из Красной книги», – напомнил Талипов. Общественник опасается, что под видом санитарных вырубок под строительство будут освобождены не поставленные на кадастровый учет лесные земли.

Крымские чиновники заявляли об уверенности, что их инициатива принесет только пользу и «обеспечит поддержание экологической и противопожарной безопасности на территории полуострова». Главным аргументом в вопросе исключения сосны из Красной книги России является то, что искусственные насаждения «требуют регулярного проведения лесохозяйственных мероприятий» и «формируют чистые древостои с высокой степенью пожарной опасности».

Против инициативы выступал эколог, член правления Крымской республиканской ассоциации «Экология и Мир» Андрей Артов. По его словам, данный вопрос неоднократно обсуждался чиновниками и раньше: в 2015 году подобную инициативу озвучивали представители республиканского Госкомлеса. Тогда же члены общественного совета при ведомстве заявили, что если и исключать сосну из Красной книги, то только ее искусственные посадки.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.03.19

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