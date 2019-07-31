В Крыму вынесли приговор сотруднику ФСИН, застрелившему двух взрослых и утопившему ребенка

Вынесен приговор экс-сотруднику управления ФСИН по РК Павлу Самару, убившему целую семью ради 260 тысяч рублей.

Как уже сообщал «Новый День», семья Ларьковых из Феодосии пропала в феврале 2018 года. Супруги вместе с четырехлетней дочерью выехала из города, где проживали, и направилась в неизвестном направлении. В марте была найдена их машина с телами, она была затоплена в водоеме в Керчи. Убийцей оказался сотрудник одного из местных учреждений ФСИН.

По версии следствия, убийца разместил в Интернете фейковое объявление о продаже автомобиля. На него и откликнулась семья Ларьковых. Они договорились с продавцом о возможности предварительно осмотреть автомобиль и отправились на встречу, прихватив с собой 260 тысяч рублей для совершения сделки.

Лже-продавец сначала выстрелил в мужчину и женщину, а потом затопил автомобиль с их телами и еще живым ребенком.

Во время следственного эксперимента злоумышленник признался, что пытался замести следы убийства и осознавал, что девочка погибнет. Деньги он планировал потратить на погашение кредита (следствие выяснило, что Самар играл в азартные игры).

Однако на суде он отказался от первоначальных показаний и своей вины не признал, заявив, что его заставили себя оговорить. И он знает, кто на самом деле совершил преступление.

Пистолет, из которого он застрелил супругов Ларьковых, принадлежал начальнику колонии, в которой работал Самар. Офицер заявил о пропаже оружия.

Верховный суд Крыма счел доказанной вину Самара в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 (мошенничество, причинившее значительный вред), частью 1 статьи 159 (мошенничество), пунктом 6 части 3 статьи 226 (хищение оружия с использованием служебного положения), частью 4 статьи 162 (разбой), частью 2 статьи 105 (убийство двух и более лиц и малолетней с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление).

Бывшего сотрудника ФСИН приговорили к пожизненному заключению с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Симферополь, Лиана Макоба

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