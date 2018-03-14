Крымчане требуют казнить сотрудника ФСИН, расстрелявшего семью и утопившего ребенка

Крымчане требуют казнить убийцу семьи Ларьковых.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президента России Владимира Путина, Конституционный и Верховный суды через петицию просят рассмотреть возможность применения для злоумышленника высшей меры наказания.

Напомним, управление Следственного комитета по Крыму возбудило уголовное дело по факту исчезновения в середине февраля семьи Ларьковых из трех человек – мужчины, женщины и четырехлетней девочки. Семья выехала из Феодосии, где проживала, и направилась в неизвестном направлении. В марте была найдена их машина с телами, она была затоплена в водоеме в Керчи. Убийцей оказался сотрудник одного из местных учреждений ФСИН: он расстрелял родителей девочки из табельного оружия, после чего столкнул автомобиль в воду и ребенок захлебнулся.

Во время следственного эксперимента злоумышленник признался, что пытался замести следы убийства и осознавал, что девочка погибнет. Причиной преступления называются 250 тысяч рублей, которые были у Ларьковых при себе: они ехали на встречу, где надеялись обменять свой автомобиль на более новый. Злоумышленник арестован, ему предъявлено обвинение в совершении убийства двух и более лиц, убийства малолетнего, убийства, совершенного из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем.

В течение трех часов после создания петиции в Интернете, требования, изложенные в обращении, поддержали более 130 человек.

«Несмотря на отмену 16 апреля 1997 года, смертная казнь в России по-прежнему имеет закрепленные статьей 20 Конституции РФ основания, а в уголовном законодательстве также имеются ссылки на возможность приговора с исключительной мерой наказания, о чем говорится в ч.1 ст. 59 УК РФ. В настоящее время есть теоретическая возможность вынесения смертного приговора по пяти уголовным статьям, в том числе и по ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц», «Убийство малолетнего»)», – отмечают авторы петиции.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 14.03.18

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