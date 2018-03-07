СМИ: в Крыму сотрудник ФСИН расстрелял семью и утопил ребенка

В Крыму нашли пропавшую в середине февраля семью Ларьковых.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по предварительной информации, тела трех человек обнаружили в районе Героевского (Керчь).

Напомним, управление Следкома России по Крыму возбудило уголовное дело по факту исчезновения семьи из трех человек – мужчины, женщины и четырехлетней девочки. По данным следователей, семья выехала из Феодосии, где проживала, и направилась в неизвестном направлении.

Данные о гибели семьи Ларьковых размещены на официальной странице поисково-спасательного отряда «Liza Alert Крым». В управлении Следственного комитета по Крыму смерть семьи пока не комментируют.

Между тем, по информации источника «Комсольской правды – Крым» машина с телами была затоплена в водоеме. Утверждается, что сотрудник одного из местных учреждений ФСИН из табельного оружия расстрелял родителей девочки, после чего столкнул автомобиль в воду. Ребенок захлебнулся водой в салоне машины. Причиной убийства называются 250 тысяч рублей, которые были у Ларьковых при себе: они ехали на встречу, где надеялись обменять свой автомобиль на более новый.

Керчь, Леонид Маковецкий

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