Ребёнок плакал: убийца крымской семьи рассказал, как расправился с маленькой девочкой (ВИДЕО)

Появились подробности жуткой расправы в Крыму над супружеской парой и их 4-летним ребёнком.

Как сообщал «Новый День», в феврале управление Следкома Крыма возбудило уголовное дело по факту исчезновения семьи из трех человек – мужчины, женщины и четырехлетней девочки. Сообщалось, что семья выехала из Феодосии, где проживала, и направилась в неизвестном направлении. В марте выяснилось, что семья погибла: машина с телами была затоплена в водоеме. Убийцей оказался сотрудник одного из местных учреждений ФСИН. Мужчина из табельного оружия расстрелял родителей девочки, после чего столкнул автомобиль в воду. Ребенок захлебнулся водой в салоне машины.

Злоумышленник задержан и находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по статьям «Убийство двух и более лиц», «Убийство малолетнего», «Убийство, совершенное из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем».

По данным следствия, крымчанин совершил убийство семьи Ларьковых утром 23 февраля. «Обвиняемый совершил выстрелы в супругов из пистолета «Макаров», после чего тела с потерпевшими, а также с их 4-летней дочерью, которая тоже находилась в машине, столкнул в канал-пролив недалеко от завода «Залив» в Керчи», – сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Республике Крым Евгения Беликова. В настоящее время сотрудники СК проводят следственные действия, направленные на установление всех подробностей преступления. Так, в рамках следственного эксперимента убийца рассказал подробности расправы над ребёнком: «Ребёнок находился в машине. Плакал», – заявил злоумышленник.

Машину он столкнул в воду, чтобы замести следы убийства, и осознавал, что ребёнок погибнет.

Напомним, причиной убийства называются 250 тысяч рублей, которые были у Ларьковых при себе: они ехали на встречу, где надеялись обменять свой автомобиль на более новый.

Керчь, Анастасия Зук

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