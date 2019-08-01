Чиновникам спешить некуда: в Крыму три года не могут захоронить останки 200 советских солдат

В Крыму в течение трех лет не могут захоронить останки 200 советских солдат, погибших на полуострове во время Великой Отечественной войны. Причина – бюрократические проволочки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по фактам, озвученным в средствах массовой информации.

«Поисковики в Феодосии нашли останки двухсот советских солдат, но захоронить их они не могут. Вот уже три года останки лежат во временном хранилище. Участок, раньше служивший кладбищем для погибших солдат, – объект культурного наследия, все работы кроме реконструкции и восстановления могил на его территории запрещены. Поисковики просили власти сделать два участка для мемориального военного кладбища, но из-за бюрократических проволочек решение так и не принято», – заявили в ведомстве.

Как выяснилось, история разворачивается в Кировском районе Крыма.

Местные чиновники о проблеме знают, но решать ее не торопятся: «За какие три года? Я вообще всего полтора года работа, – цитирует Рен-ТВ главу администрации Кировского района Елену Янчукову. – За какие три года они там рассказывают... Никуда вопрос не упирается, сама процедура длительная, нужно образовать земельный участок, провести и сделать схему межевания».

Поисковики считают, что вопрос и в течение полутора лет вопрос можно было давно решить. А при сегодняшнем положении дел они, по сути, невольно нарушают закон: останки должны содержаться не в общем хранилище, а в специальных условиях, проверенных Роспотребнадзором.

Симферополь, Лиана Макоба

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