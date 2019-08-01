Внезапно: в доме нового главы Севастополя начали срочный ремонт

В Севастополе внезапно начали ремонт в доме, где поселился врио губернатора Михаил Развожаев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о коммунальном чуде рассказал на своей странице в Facebook.

«Я снял квартиру в Севастополе, в центре, недалёко от здания правительства. Старинный дом, в подъезде чисто, но ремонта не было, думаю, с конца прошлого века. И вот сегодня я узнаю, что управляющая компания начала подготовку к ремонту подъездов. Удачное совпадение, не правда ли?»

Отметим, что дом, в котором поселился Развожаев, внесен в список подлежащих ремонту в текущем году. Но по какой системе определяется очередь ремонта, не смог выяснить даже врио губернатора.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 01.08.19

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