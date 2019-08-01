В Крыму повсеместно нарушают требования безопасности при организации детского питания

Более 700 нарушений выявила прокуратура Крыма при организации питания в детских учреждениях.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, нарушения отмечены во всех муниципальных образованиях РК. Чаще всего фиксировалось несоблюдение требований к качеству и безопасности продуктов питания.

Кроме того, в Крыму грешат необеспечением горячим питанием за счет средств бюджета детей льготной категории.

Было внесено 150 представлений, в административном и дисциплинарном порядках наказано 82 должностных лица.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.08.19

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