Тут плавай, там не плавай: ученые обозначили самые грязные и чистые части Черного моря

Ученые проанализировали акваторию Черного моря и назвали самые грязные и чистые участки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наиболее загрязненными, ожидаемо, оказались заливы и мелководье. Особенно вблизи портов. По словам экспертов, во вдающихся в побережье заливах водообмен ограничен, поэтому там скапливается грязь.

«Есть обширный шельф в северо-западной части моря, где глубина не более 200 метров. Это румынское, украинское побережье и западное побережье Крыма, – цитирует РИА «Новости» директора Морского гидрофизического института РАН Сергея Коновалова. – Это мелководные районы. Чем больше глубина, тем морской воды больше, тем в большем объеме воды будут рассеиваться загрязняющие вещества».

На Южном берегу Крыма ситуация гораздо лучше: шельф узкий, глубины большие. «Самый крупный порт Ялта, но и в Ялте выпуски сточных вод глубоководные, что спасает прибрежную зону от загрязнения», – говорит ученый.

А самая чистая вода, по словам Коновалова, вблизи самой западной точки Крыма – мыса Тарханкут. Этот эффект создают подводные течения.

«Система течений там против часовой стрелки. Воды поступают из глубоководной части моря, где они чище. Самые прозрачные, самые чистые воды в Черном море по любым характеристикам именно там», – заявил ученый.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.08.19

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