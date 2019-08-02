В правительстве Крыму зашкаливающие ценники объяснили капризами погоды

Зашкаливающие ценники на овощи на фрукты в Крыму объясняют капризами погоды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на полуострове резко подрожали помидоры: если в начале июля их цена составляла около 80 рублей за килограмм, то к концу месяца ценник вырос почти в 2 раза: на рынках помидоры продают по 140 -150 рублей за кг, в магазинах цена доходит до 180. Крымчане и туристы отмечают: персики в 2 раза дешевле.

В министерстве сельского хозяйства ситуацию объясняют капризами погоды:

«Овощи были повреждены градом, а сильные дожди вызвали заболевание фитофторой. В этой связи есть снижение урожайности и производства томатов. Все это сказалось на конечной цене на рынке»,– распространила пресс-служба ведомства комментарий министра Андрея Рюмшина. Крымчан такой ответ не удовлетворил. «В Краснодарском крае помидоры на рынках по 30 рублей продают, у нас – по 150, – возмущаются жители полуострова. – Обещали, что с открытием моста цены упадут, но ничего не изменилось, либо стало хуже».

Туристы добавляют: цены в Крыму задирают не только на помидоры. Например, на рынке в Гаспре, куда многие приезжие не доходят, черешню продают по 200 рублей за кг, а у курортной поликлиники в Мисхоре, где туристов много, цена доходит до 350 рублей.

Кстати, вместе с помидорами подрожал и инжир: если в начале третьей декады июля цена на него опускалась до 180 рублей за кг, то в последних числа месяца подскочила до 250.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.08.19

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