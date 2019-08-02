В Ялте отправили в отставку начальника городского управления ГИБДД

В Ялте отправили в отставку начальника городского управления ГИБДД Леонида Соболя. Об этом на выездном заседании Совета министров заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подполковник Соболев лишился места из-за попустительства нелегальным перевозкам. «Мы договорились с исполняющим обязанности министра внутренних дел Крыма Павлом Карандой: Соболев будет уволен», – сообщил крымский премьер.

В отставку отправили и директора ялтинской автостанции.

Напомним, попытки крымского правительства навести порядок в сфере пассажирских перевозок, пока ничем не заканчиваются: даже на автостанциях часть пассажиров проводят мимо кассы, нисколько не стесняясь ни охраны, ни руководства вокзалов.

31 июля в отставку отправили директора автостанции Керчи. К начальнику керченского управления ГИБДД претензии не озвучивали.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 02.08.19

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