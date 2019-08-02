Спецслужбы Украины снова выясняют, кто сдал Крым

Бывшего премьер-министра Автономной Республики Крым и министра внутренних дел Украины, генерала-полковника Анатолия Могилева вызвали в Государственное бюро расследований Украины. Он должен пояснить свои заявления о событиях в Крыму в 2014 году.

Как уже сообщал «Новый День», в мае 2018 года Могилев заявил: ответственность за то, что Украина лишилась Крыма, должен нести бывший секретаря СНБО (Совета национальной безопасности и обороны) Александра Турчинова, который тогда исполнял обязанности президента Украины. По его словам, на тот момент украинские силовики в Крыму были готовы отстоять полуостров, но в Киеве решили ничего не предпринимать. Как уточнил бывший премьер, не было дано распоряжение ввести военное положение, в рамках которого силовики могли бы выполнять необходимые команды Киева.

«За бездействие должностных лиц предусмотрено уголовное наказание. Ведь из-за них была утрачена часть украинской территории. Если ты сел в кресло, то получаешь не только права, но и обязанности. А если ты увиливаешь от ответственности, то за это нужно отвечать. Это касается всех постоянных членов СНБО. Турчинов тогда не сделал свою работу», – считает Могилев. «Открыто уголовное производство. Много раз повторял, что преступление – это не только действие, но и бездействие, – написал Могилев в соцсетях. – И в данном случае речь идет о бездействии первых лиц государства в период аннексии территории Украины».

Киев, Служба информации РИА «Новый День»

Киев. Другие новости 02.08.19

Чей Крым? МТС ненадолго отложила повышение тарифов на полуострове. / В Ялте отправили в отставку начальника городского управления ГИБДД. / В правительстве Крыму зашкаливающие ценники объяснили капризами погоды. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»