Самые популярные туристические места Крыма заливает канализация и заваливает мусор, вопрос был поднять на выездном заседании Совета министров РК в Ялте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане жалуются, что возле станции канатной дороги на Ай-Петри в Мисхоре канализация заливает дорогу. Нечистоты бегут к Воронцовскому парку. А ливневки между нижней станцией канатной дороги и парком забиты мусором, который все лето никто не убирает.

Оказалось, что санаторий «Морской прибой» после перехода в частные руки санаторного комплекса «Дюльбер», в состав которого входит «Морской прибой», перекрыл канализационный коллектор, и все отходы нижней станции канатки растекаются по округе и по Алупкинскому шоссе в сторону Воронцовского дворца.

В Гаспре единственный открытый для всех спуск к морю (под канатной дорогой парк-отеля «Марат») тоже представляет собой самотечную канализацию. Перед выездным совещанием Совмина власти Ялты, наконец, обратили внимание на проблему и пришли к выводу, что слив устроил ресторан «Малибу».

На совещании было доложено, что вопрос решен. Однако через несколько часов крымчане прислали фотографии: по спуску как текло, так и течет. «Это ливневка! – заявили ялтинские чиновники. – Она чистая».

А заливающей центр поселка канализации заявили и жители Симеиза: трубы постоянно ремонтирует, но через несколько дней течь возобновляется. И так уже несколько лет. Но и эту проблему решить в ближайшее время оказалось невозможно: сети очень ветхие, нужно менять, процесс небыстрый.

Что же касается мусора, то, например, в Алупке на 46 улиц приходится всего 7 дворников, и тем срезали зарплату на 1 тысячу рублей. Вылизывать даже такой небольшой городок, как Алупка, у них нет ни желания, ни возможности.

Выяснилось, что дворников не хватает во всей Большой Ялте – штат нужно увеличивать, минимум, в 2 раза.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 02.08.19

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