Из дома не выходить: на Крым надвигается сильный шторм

В Крыму на выходные объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, южный циклон, который подойдет к полуострову во второй половине дня 3 августа, принесет сильные ливни, грозы, крупный град. Скорость ветра будет достигать 25 метров в секунду. Аналогичная погода сохранится и в воскресенье, 4 августа.

Крымчанам и туристам рекомендовано отказаться от поездок и дальних прогулок: в такую погоду лучше находиться в помещении.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 02.08.19

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