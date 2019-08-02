Чиновники Ялты упорно переплачивают перевозчикам за льготников, причиняя бюджету миллионные убытки

Администрация Ялты компенсирует транспортным компаниям перевозку льготников по завышенным тарифам. Ситуация повторяется второй год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители республиканского правительства проинспектировали троллейбусный маршрут №1 и маршрутное такси №29. В результате анализа коэффициент возмещения за перевозки в троллейбусе составил 1,13, но мэрия компенсирует по тарифу 3,12. В маршрутке коэффициент, рассчитанный инспекторами, составил 0,12, а компенсация идет из расчета 0,59. В результате у городских властей образовалась задолженность перед перевозчиками в размере 26 млн рублей.

На следующий год мэрия Ялты запрашивает на компенсации перевозчикам на 50% больше, чем в текущем году.

Городские чиновники пытаются объяснить разницу в коэффициентах пассажиропотоком, который он считают по каким-то своим методикам. При этом фото и видео фиксация, которую в обязательном порядке требуют власти республики, не ведется. Кстати, проверяющие из правительства заявили: городские чиновники проигнорировали приглашение провести совместный рейд.

В прокуратуре Ялты отметили, что ситуация с точностью повторяет историю 2018 года. Когда по фактам выплаты из бюджета по завышенным коэффициентам было возбуждено уголовное в отношении замглавы администрации Ялты Тихомирова.

Несмотря на то, что ущерб городского бюджета тогда составил 130 млн рублей, мэрия заявила, что не буде подавать иск о возмещении ущерба, пока суд не вынесет обвинительный приговор. «Приговор вынесен 3 месяца назад, иск до сих пор не подан, деньги в бюджет не возвращены», – заявили в прокуратуре.

С завышенными коэффициентами текущего года вновь будет разбираться прокуратура.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 02.08.19

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