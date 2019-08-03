Зеленский назвал очередное место встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский никак не может определиться с местом анонсированных ранее переговоров с Дональдом Трампом.

Что касается времени встречи, то она планируется по-прежнему в сентябре.

«Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне», – заявил Зеленский журналистам в ходе поездки в Трускавец.

Как сообщал «Новый День», ранее Владимир Зеленский заявлял, что встретится с Дональдом Трампом 1 сентября во время визита американского президента в Польшу.

Между тем, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что в беседе с американской стороной Киев будет инициировать «наступательную повестку».

Тем временем сегодня Украина предложила себя в качестве восточного ракетного фланга НАТО.

По мнению Киева, пришла пора включить территорию Украины в общий комплекс ответных мер по противодействию «российской ракетной угрозе».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.08.19

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