Постпред Украины в Совете Европы: «Мы не являемся частью Русского мира, мы заплатили за это кровью»

Киевский режим развязал гражданскую войну в Донбассе, чтобы доказать Европе, что Украина не является частью Русского мира.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такой вывод следует из интервью постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы украинскому изданию «Цензор».

«Мы не являемся частью Русского мира, мы заплатили за это кровью...

Безусловно, продвижения (в сторону Европы) есть, и это, к сожалению, одна из тех вещей, которые не могли состояться без войны, без крови, без страданий и без оккупации. Потому что ты можешь лучше всего себя позиционировать как не часть чего-то, показав, что ты готовый реально бороться, воевать за то, чтобы не быть этой частью», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского дипломата.

При этом Кулеба уверяет, что обстрелы Киевом Донбасса – это агрессия России против Украины и одновременно «бешеный вызов» для Европы.

«Безусловно, Украина является и вызовом, и шансом (для Европы) Вызовом – потому что уровень проблем, которые создала Россия для Европы своей агрессией против Украины, он бешеный, и это реальное испытание Европы на прочность. Насколько агрессия против Украины является испытанием на прочность нашей страны, так же – и испытанием Западной Европы», – рассуждает Кулеба.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.08.19

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