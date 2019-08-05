На востоке Крыма случился потоп: крымчане винят чиновников

Ливни, прошедшие в выходные на востоке Крыма, наделали немало бед.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дожди начались на Керченском полуострове в субботу, 3 августа. Вечером пришло тревожное сообщение из Приозерного, расположенного в 15 км от Керчи. Вода пошла через даму и затопила улицы. В воде оказались около двух десятков домов: испорчены бытовая техника, мебель, на некоторых подворьях погибли животные.

О человеческих жертвах не сообщается. В соцсетях крымчане пишут, что одна из жительниц села буквально тонула в своем доме, но ее спасли.

В воскресенье, 4 августа, непогода разразилась в Керчи. Ветер был такой силы, что на Аршинцевской косе с корнем вырывало деревья. В ряде дворов сломленные ветром деревья падали на припаркованные автомобили. На некоторых улицах вода поднялась выше тротуаров, и машины буквально плыли, так как колеса тоже скрывались под водой.

Керчане «благодарят» за стихийное бедствие городские власти: «Еле домой доплыл. Машина сработала как подводная лодка. Спасибо за хорошую работу керченских ливнёвок», – пишут горожане в соцсетях.

«Вместо того чтобы буквы ставить на не понятном месте и закрывать причалы для развлечений, лучше бы занялись потопами в Керчи!» «Ливневки последний раз чистили ещё римляне?!»

Жители города заявляют, что в отдельных местах и чистить нечего: ливневки закатали под асфальт, поэтому во время дождя воде просто некуда деваться.

Городские власти ситуацию пока не прокомментировали.

Керчь, Лиана Макоба

Керчь. Другие новости 04.08.19

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