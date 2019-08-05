Несколько тысяч крымчан остались без света из-за непогоды

Более 8 тысяч крымчан остались без света из-за непогоды, разгулявшейся на полуострове в выходные. Об этом сообщили в ГУП «Крымэнерго».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к утру сегодняшнего дня в различных районах полуострова зафиксированы технологические нарушения на 39 воздушных линиях электропередачи. «От непогоды пострадали 72 населенных пункта (из них 21 – частично) в 14 городских округах и районах республики. На некоторых участках ЛЭП неоднократно фиксировались повторные повреждения», – сообщили в «Крымэнерго».

Наибольшие повреждения зафиксированы в Белогорском и Бахчисарайском районах, где затруднен доступ к линии электропередач.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.08.19

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