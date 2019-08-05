Оборонялся: у берегов Крыма на мужчину напал морской кот

На жителя Крыма напал морской кот.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Евпатории на пляже между памятником десантникам и стелой «Евпатория – 2500». Мужчина нырял в маске и обнаружил скопище скатов. Решив добыть трофей, он взял перочинный нож и попытался убить одного из скатов. Но получил удар шипом в руку.

Пострадавший рассказал, что руку пронзила острая боль. Медики ввели ему необходимые лекарства, но рука болела еще не менее недели.

По словам специалистов, крымчанин пострадал от удара ската-хвостокола, которого еще называют морским котом.

«Ядовитый шип на хвосте для человека не опасен, но укол болезненный, – цитирует «Комсомольская правда» доцента кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Сергея Леонова. – Скаты могут ударить хвостом, только если их потревожить – наступить или схватить. Морской кот – это донная рыба, которая использует шип исключительно для защиты. Поэтому в море лучше меньше ходить, а больше плавать – если проплывешь над скатом, то он тебя не тронет».

Евпатория, Лиана Макоба

Евпатория. Другие новости 05.08.19

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