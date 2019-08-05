Командующим в Донбассе назначен руководитель бегства украинской армии из Дебальцевского котла

Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего «ООС» (бывшее АТО) в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», указ опубликован на сайте главы украинского государства.

«Уволить генерал-лейтенанта Сирского Александра Станиславовича с должности командующего Объединенных сил», – говорится в документе.

Сирский был назначен командовать операцией в Донбассе экс-президентом Петром Порошенко в мае 2019 года.

Этим же указом на должность командующего назначен генерал Владимир Кравченко.

«Назначить генерал-лейтенанта Кравченко Владимира Анатольевича командующим Объединенных сил», – распорядился Зеленский.

Последние два года Кравченко возглавлял оперативное командование «Север» Сухопутных войск ВСУ.

По данным украинских СМИ, во время активной фазы гражданской войны в Донбассе, в боях за Дебальцево Владимир Кравченко координировал спешное отступление разгромленных частей украинской армии из окружения.

Напомним, во время тех событий президент России Владимир Путин лично обратился к ополченцам ЛДНР с просьбой не уничтожать угодившие в котёл украинские части и предоставить им коридор для отступления.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.08.19

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