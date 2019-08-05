Общественная палата Крыма просит правоохранительные органы проанализировать высказывания владельца парка «Тайган»

Правоохранительные органы должны дать правовую оценку заявлениям директора зоопарка «Сказка», основателя Парка львов «Тайган» Олега Зубкова.

Напомним, 1 августа Зубков на своей странице в Facebook, комментируя пожары в Сибири, написал: «Нужно было тогда в 1941 всё отдать немцам. И тогда бы тайга сегодня точно не горела и дороги в Сибири были бы настоящие, а не направления как сегодня…»

Этот пост обсуждался сегодня на расширенном заседании Совета Общественной палаты Республики Крым.

«Присутствующие практически единогласно дали резко негативную оценку позиции, которую озвучил в своем заявлении Олег Зубков, комментируя ситуацию, которая сложилась в связи с лесными пожарами в Сибири, – заявили в Общественной палате. – Особо возмутили участников заседания слова бизнесмена, что единственным выходом из сложившейся ситуации он видит в том, что в 1941 году нам нужно было все отдать фашистам. Следуя его логике – Победа, оплаченная кровью наших предков, была никому не нужной и даже нанесла неоценимый вред стране и обществу. Мало того, этот господин прозрачно намекает, что Россия собирается начать войну с «американцами», которую она заведомо проиграет.

Бывший офицер, а теперь бизнесмен, плюющий на законы страны в которой он живет и богатеет, не погнушался и ради пиара оскорбил не только героев-победителей самой страшной войны XX века, но и всех настоящих патриотов России.

На заседании было отмечено, что подобного рода опусы носят не только аморальный но и сугубо криминальный характер. Все присутствующие выразили уверенность в том, что правоохранительные органы дадут должную правовую оценку заявлениям Олега Зубкова, а крымская общественность не останется в стороне от осуждения его поступка».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.08.19

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