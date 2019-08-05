«Бомба для председателя»: главу севастопольских единороссов бросили одного разруливать криминально-патриотический скандал

В Севастополе ушел в отставку исполняющий обязанности вице-губернатора – председателя городского правительства Владимир Татарчук.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Татарчук занимал посту вице-губернатора с апреля 2018 года и отвечал за взаимодействие с силовыми структурами. Официальная причина отставки – переход на другую работу.

Наблюдатели подчеркивают: отставка Татарчука произошла на фоне ареста и решения об экстрадиции известного севастопольского рестората Славиша Карабашевича. В 90-х годах прошлого века он воевал на стороне Сербской Краины (непризнанной республики, созданной в противовес националистическим действиям властей Хорватии), а потом против отделения Косово.

Карабашевича арестовали в 2002 году. По собственным словам ресторатора, от него добивались показаний в отношении Радко Младича и Радована Караджича, но он не сдал «героев, боровшихся за православие на Балканах». Его выпустили в 2005 году, и он сразу же уехал на Украину, а потом в Крым. В 2017 году в Сербии ему вынесли заочный приговор – 9 лет лишения свободы.

3 августа Карабашевича арестовали в Севастополе, а 5 августа суд отправил его под арест до принятия решения об экстрадиции. Семья ресторатора считает, что его отправка на родину равносильна смерти, так как велик шанс, что Карабашевича там просто убьют.

История с сербом не понравилась в Севастополе многим. «Пришло время Саблину (руководителю местного отделения «Единой России» – прим НД) доказать, что его не зря командировали в Севастополь. Теперь, когда Татарчук ушел в отставку, осуществлять связь между политиками, силовиками и обществом придется именно ему, – говорят эксперты. – И именно он должен разрулить ситуацию с сербом, защищавшим православие. Иначе в партии власти вообще и «Боевом братстве» в частности разочаруются не только севастопольцы, но и патриотически настроенная часть единороссов».

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 05.08.19

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