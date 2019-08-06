Генеральный секретарь НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объяснил, почему Крым вошел в состав России. Заявление он сделал во время выступления в Центре стратегических исследований при Университете Виктории в Новой Зеландии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главной причиной Столтенберг считает усиление конкуренции между великими державами. «Мы видим последствия этого от Крыма до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря».

По словам генсека НАТО, Россия стала более напористой и более вооруженной, наращивает присутствие на Ближнем Востоке. С другой стороны, прекратил существование договор о ядерном оружии средней дальности.

«Договор о РСМД стал краеугольным камнем контроля над вооружениями на протяжении десятилетий, начиная с 1987 года. Он не только сократил количество ядерного оружия, но и запретил, ликвидировал все оружие средней дальности, ядерный и обычный, наземный, – уточнил Столтенберг. И это имело большое значение для контроля над вооружениями, особенно в Европе. Этот договор прекратил свое существование в прошлую пятницу».

Напомним, в феврале 2019 года США объявили о выходе из соглашения. В России сочли подобный шаг дестабилизирующим и неоднократно предлагали продлить ДРСМД, отмечая, что прекращение действия договора даст старт новой гонке вооружений.

Однако Столтенберг не стал заострять внимание на роли США в этой истории, заявив, что проблему представляет Россия.

Еще одна проблема НАТО – Китай, роль и влияние которого «являются еще одним признаком усиления глобальной конкуренции за власть. Его экономический рост способствует глобальному росту и быстро становится технологическим лидером во многих областях. Это приносит много возможностей, в финансовом и политическом плане, и хотя Китай представляет собой совершенно другой набор проблем, чем Россия, его подъем также имеет значение для глобального порядка», – заявил Столтенберг.

Веллингтон, Игорь Юров

Веллингтон. Другие новости 06.08.19

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