В Алуште закрыли 6 пляжей

В Алуште закрыли для купания 6 пляжей. Причина – несоответствие санитарными нормам.

«С 26 июля по 2 августа 2019 года исследовано на микробиологические показатели 463 пробы, на санитарно-химические 366 проб, на паразитологические 40 проб. По результатам исследований 14 проб не соответствуют требованиям санитарных правил и нормативов по микробиологическим показателям (Алушта, Севастополь), – сообщили РИА «Новый День» в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю. – Вынесены постановления о временном ограничении купания по шести рекреационным зонам (Алушта). По двум рекреационным зонам постановления о временном ограничении купания остаются в силе (Севастополь)».

Напомним, что воздержаться от купания рекомендуют и на пляжах Феодосии и Коктебеля.

Алушта, Лиана Макоба

Алушта. Другие новости 06.08.19

Экс-президенту Украины Порошенко придется отвечать за каникулы на Мальдивах. / Генеральный секретарь НАТО объяснил, почему Крым вошел в состав России. / «Бомба для председателя»: главу севастопольских единороссов бросили одного разруливать криминально-патриотический скандал. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»