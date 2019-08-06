В Крыму подорожали продукты питания, некоторые – на 50%

С начала года в Крыму подорожали продукты питания. Цены на отдельные позиции поднялись на 20% – 50%.

Как сообщили РИА «Новый День» в Крымстате, по сравнению с декабрем 2018 года в начале августа практически без изменения осталась стоимость свинины (кроме бескостного мяса), а также полукопченой и варено-копченой колбасы.

Слегка подешевели куры. Существенно снизились цены на белокочанную капусту (минус 23%), помидоры (минус 36%) и огурцы (минус 52%). Что неудивительно: подоспел новый урожай, поэтому цены должны быть гораздо ниже, чем зимой.

Вместе с тем, более чем на 12% подорожали картофель, масло сливочное и рыба мороженая. Причем, за только за истекшую неделю цены на последние две позиции поднялись почти на 2%.

На 23% подорожал репчатый лук, на 43% – морковь. А лидером стали яблоки – цены на них с декабря по август выросли на 50%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.08.19

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