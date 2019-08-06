Страны ЕС отказываются пускать к себе украинцев

Гражданам Украины все чаще отказывают во въезде в страны Евросоюза и Шенгенской зоны.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чем дольше действует безвизовый режим, тем чаще украинцев заворачивают на границе. Так, за первое полугодие 2019 года только в Польшу не пустили около 28 тысяч украинцев – это на 12%, чем в прошлом году.

В целом, Украина занимает первое место по количеству отказов во въезде в страны ЕС и Шенгена: в 2018 году этот показатель вырос на 55%. И только польскую наземную границу не смогли преодолеть 53 тысячи украинцев. И Израиля граждан Незалежной высылают целыми самолетами.

Поводом для отказа во въезде служат нехватка документов для подтверждения цели пребывания и условий пребывания, а также недостаток средств для обеспечения пребывания или возвращение назад.

Например, польские пограничники не доверяют украинским банковским картам, неподкрепленным выписками со счета и требуют, чтобы и путешественника было с собой наличными не менее 50 евро на каждый день пребывания, не считая стоимости дороги и проживания, пишет «Страна.ua

Ужесточая правила пересечения границы, станы ЕС пытаются оградить себя от потока нелегальных мигрантов, тем более что Украина дает поводы для подобных опасений. Так, в минувшем году украинцев-нелегалов стало больше на 11%.

Брюссель уже заявлял о возможности приостановки безвиза. На Украине считают, что западу выгодно с помощью Украины поддерживать геополитические противостояние с Россией, поэтому дальше угроз дело не пойдет.

Киев, Лиана Макоба

Киев. Другие новости 06.08.19

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