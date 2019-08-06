В ГУП «Крымавтотранс» прошли обыски

В ГУП «Крымавтотранс» пришли силовики.

Выемку документов на территории предприятия проводят около 20 человек, сообщает телеканал «Крым24» сог ссылкой на собственные источники.

Как уже сообщал «Новый День», месяц назад директор предприятия был уволен за нежелание бороться с нелегальными перевозками. Несмотря на то, что в Крыму проводятся тотальные рейды, ситуация за месяц практически не изменилась. При этом чиновники на местах не горят желанием присоединяться к «крестовому походу», объявленному республиканским правительством.

Так, в Ялте местные чиновники не только не захотели провести совместный рейд вместе с контролерами из Симферополя, но и компенсируют перевозку льготников по завышенному коэффициенту. Любопытно, что аналогичная прошлогодняя история закончилась уголовным делом и обвинительным приговором для одного из чиновников. Тем не менее, в этом году все повторяется. И в ситуации вновь разбираются правоохранительные органы.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.08.19

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