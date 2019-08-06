Киев утвердил стратегию по искоренению русского языка в быту

Кабинет Министров Украины утвердил десятилетнюю стратегию «популяризации» украинского языка в быту, в стране и в мире.

Проект получил название – «Сильный язык – успешное государство», и будет действовать до 2030 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», документ опубликовали украинские СМИ.

«Разработка Стратегии обусловлена необходимостью кардинальных изменений, направленных на повышение популярности и конкурентоспособности украинского языка в Украине и мире», – пишут авторы документа и добавляют, что доля украинского языка в быту будет доведена до 75%, а не менее 80% граждан «Незалежной» станут называть «мову» – родной.

В документе также с сожалением отмечается, что сейчас в быту общаются на украинском языке лишь 47% граждан.

Реализация концепции предусматривает три этапа.

На первом этапе (2019-2020) будет проведён тщательный комплексный мониторинг функционирования украинского языка в стране – вместе с переписью населения.

На втором этапе (2021-2025) планируется распространить украинский язык на всё информационное пространство, образование, сферу услуг и торговлю.

На третьем этапе (2026-2030) предполагается усиленно повышать «языковую культуру» украинской мовы в любых общественных пространствах и в быту.

Стратегия будет сопровождаться на всех этапах масштабной информационно-разъяснительной и развлекательной кампанией.

Кроме того, проектом предусматривается «укрепление украинской идентичности» среди проживающих за границей украинцев.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.08.19

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