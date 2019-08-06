Коломойский утверждает, что едва не завербовал телеведущего Соловьёва

Игорь Коломойский, украинский олигарх и куратор президента-шоумена Зеленского, едва не подписал контракт с российским телеведущим Владимиром Соловьёвым после долгих переговоров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом олигарх заявил в интервью РБК.

По его словам, Соловьёв должен был занять должность ведущего авторской программы на принадлежащем Коломойскому украинском телеканале «1+1».

«Он (Соловьёв) в одно время переехал в Израиль, в 2011 или 2012 году, когда у него были какие-то неприятности в России. И он достаточно серьезно об этом думал. У нас с ним готовилось даже подписание контракта и уже «даже обсуждали финансовые вопросы», – пишет РБК со ссылкой на Коломойского.

Однако, утверждает олигарх, подписание договора не состоялось, так как телеведущий решил все свои «проблемы в России» и вернулся в Москву.

Колмойский отмечает, что был расстроен сорвавшейся сделкой, так как «если с точки зрения пропагандиста, то он (Соловьёв) номер один».

Между тем, сам Соловьёв категорически опроверг заявление Коломойского, назвав его слова абсолютной ложью.

Напомним, сегодня Игорь Коломойский, которого называют главным спонсором президента Украины, заявил, что Донбасс не получит особый статус, так как это не предусмотрено украинской конституцией.

Кроме того, несмотря на прежние заверения Владимира Зеленского, олигарх отказался вкладывать деньги в восстановление разрушенной инфраструктуры и экономики Донбасса.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.08.19

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