В Крыму туристы жалуются на коней, вымогающих деньги

В Судаке туристы жалуются на коней, вымогающих деньги.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», не успели местные власти объявить войну фотоживодерам, как начались жалобы на новые вымогательства.

«Гуляли с ребёнком, встретили любимого персонажа, сын спросил можно ли с ним сфоткаться, после фото мне выставили счёт, фото платное, хотя никто об этом не предупреждал, – написала в соцсетях туристка. – Я понимаю, что это работа, но нужно заранее отговаривать сумму, а не уговаривать на фото, а потом предъявлять счёт! Когда я сказала, что могу удалить фото и платить отказываюсь, мне стали угрожать».

Суда по выложенной фотографии, дело происходило на Кипарисовой аллее. Там разгуливают некие люди в костюме коня Юлиуса из мультфильмов о богатырях. За право запечатлеться вместе с ними «кони» просят по 300 рублей. Никаких чеков и квитанций, разумеется, не выдают. Да еще и вводят «клиентов» в заблуждение: «В прошлом году тоже фоткалась с ним, сказал: денег не надо, а потом попросил 300 рублей», – рассказала другая женщина.

Отметим, что «кони» бродят по Кипарисовой уже не первый год, и каждый сезон туристы жалуются на их навязчивость, но ни местные чиновники, ни полиция их не замечают.

Судак, лиана Макоба

Судак. Другие новости 06.08.19

Куратор Зеленского – Москве: «Нам до задницы ваш газ». / Зеленский потребовал срочно созвать нормандскую четвёрку и обвинил Россию в гибели своих военных. / Коломойский утверждает, что едва не завербовал телеведущего Соловьёва. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»