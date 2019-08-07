На Украине заявили о необходимости установить новый мировой порядок

Для выхода из глобального кризиса необходимо установить новый мировой порядок. Об этом заявил заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Георгий Тука.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глобальный кризис, по словам чиновника, проявляется в постоянном пренебрежении достигнутыми между государствами договоренностями и соглашениями. Механизмы, сформированные после Второй Мировой войны, устарели, глобальная система безопасности «полностью разрушена».

«И во всей этой «каше» нужно выстраивать новый международный порядок. Ведь то, что работало раньше, – сейчас не функционирует. Это касается не только Украины: взять ту же самую Сирию, тот же самый Иран», – заявил Тук, добавив, что Совет Безопасности ООН, как и сама ООН, сегодня неэффективны.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 07.08.19

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