Севастопольская студентка пошла на преступление, чтобы доказать верность сожителю

20-летняя жительница Севастополя, желая доказать верность своему мужчине, пошла на преступление.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Севастопольского городского суда, сожитель ревновал девушку к двум ее знакомым. В оправдания не верил. Желая представить веские доказательства своей верности, студентка решили пройти исследование на полиграфе.

Но для этого требуется направление от правоохранительных органов. Поэтому горожанка заявила в полицию, что те самые знакомые ее изнасиловали.

«Следственно-оперативная группа выехала на место «преступления» для фиксации его следов и опроса свидетелей, то есть произошло необоснованное отвлечение сотрудников полиции на проведение проверочных мероприятий, – заявили в суде. – Кроме того, ложное сообщение создало для невиновных людей угрозу безосновательного уголовного преследования».

Суд признал студентку виновной в совершении заведомо ложного доноса о совершении тяжкого преступления (ч. 2 ст. 306 УК РФ). Учитывая положительные характеристики подсудимой, которая имеет ряд благодарностей и грамот, учится, а также небольшую тяжесть преступления, суд проявил снисходительность и назначил ей штраф в минимальном размере – 100 тысяч рублей.

Однако иметь судимость «находчивой» горожанке не хотелось. Она обжаловала приговор в Севастопольском городском суде, попросив производство по делу прекратить в связи с деятельным раскаянием.

Апелляционная инстанция не согласилась с доводами подсудимой и сегодня, 7 августа, оставила приговор без изменений, он вступил в законную силу.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 07.08.19

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