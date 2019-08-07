российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 7 августа 2019, 14:37 мск

Новости Крым

Новости дня, Новости кратко

На севере Крыма сохраняется высокий уровень загрязнения воздуха

На севере Крыма сохраняется высокий уровень загрязнения атмосферы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным мониторинга, проведенного ФГБУ «Крымское УГМС» в июле, в Армянске превышение в воздухе предельно допустимых концентраций наблюдалось по пяти показателям: взвешенным веществам, оксиду углерода, диоксиду азота, фтористому водороду, хлористому водороду.

В Красноперекопске загрязнение атмосферного воздуха города отмечалось по трем показателям: взвешенным веществам, оксиду углерода, хлористому водороду.

Повышенное содержание вредных примесей – взвешенных веществ – в воздухе фиксировалось также в Севастополе и Симферополе.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.08.19

Севастопольская студентка пошла на преступление, чтобы доказать верность сожителю. / Путин потребовал от позвонившего ему Зеленского прекратить стрелять по жителям Донбасса. / На Украине заявили о необходимости установить новый мировой порядок. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

В рубриках

Крым, Юг России, Здоровье, Общество, Россия,

Новости партнеров