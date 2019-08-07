На севере Крыма сохраняется высокий уровень загрязнения воздуха

На севере Крыма сохраняется высокий уровень загрязнения атмосферы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным мониторинга, проведенного ФГБУ «Крымское УГМС» в июле, в Армянске превышение в воздухе предельно допустимых концентраций наблюдалось по пяти показателям: взвешенным веществам, оксиду углерода, диоксиду азота, фтористому водороду, хлористому водороду.

В Красноперекопске загрязнение атмосферного воздуха города отмечалось по трем показателям: взвешенным веществам, оксиду углерода, хлористому водороду.

Повышенное содержание вредных примесей – взвешенных веществ – в воздухе фиксировалось также в Севастополе и Симферополе.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 07.08.19

Севастопольская студентка пошла на преступление, чтобы доказать верность сожителю. / Путин потребовал от позвонившего ему Зеленского прекратить стрелять по жителям Донбасса. / На Украине заявили о необходимости установить новый мировой порядок. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»