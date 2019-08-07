В Крыму бесконтрольно вырубают леса – чиновники браконьеров не замечают

Жители Крыма обеспокоены незаконной и бесконтрольной вырубкой лесов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», факты браконьерского уничтожения леса обнаружил житель Судака.

«Пошел с женой по грибы возле Грушевки (село, расположенное в 26 км к северу от Судака), нашёл немного белых и поддубников. Но получил не положительные эмоции, а много негатива, –рассказал мужчина. – Сколько повреждённых и спиленных деревьев – впечатление, что лес не охраняется совсем. Проехали мимо лесорубы: мотоциклы без номеров, УАЗ с украинскими номерами. Все наполненные дровами – спилы свежие, ветки зелённые. Разве на это есть разрешение? Собирать можно только валежник, и то получив разрешение. Потом начнут поджигать, чтобы скрыть свои безобразия, как в Красноярском крае».

Отметим, что Грушевка стоит на транзитной дороге – дублере трассы «Таврида», на которой летом движение весьма интенсивное. Так что проехать никем незамеченными у браконьеров нет шансов. Но их почему-то не замечают ни чиновники, ни полиция.

Крымчане подчеркивают: описанный случай – не единичный.

«Да, тоже наблюдала незаконную вырубку – под Нижнегорском. Повально, все на дрова! Варварство и дикость!»

Судак, Ливана Макоба

Судак. Другие новости 07.08.19

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